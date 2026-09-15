Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por una camioneta en Durango

Un motociclista terminó hospitalizado con fracturas en una pierna, luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la noche del lunes en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Jesús Berlín Murillo Hernández, de 35 años de edad , quien alrededor de las 22:00 horas ingresó al Hospital General 450 para recibir atención médica por las lesiones que sufrió en el percance.

Tras ser valorado por el personal médico, se determinó que Jesús Berlín presentaba fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda, por lo que quedó bajo atención especializada en dicho nosocomio.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del lunes 14 de septiembre, cuando el hombre circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color blanco.

El motociclista avanzaba por la calle Yucatán, en la colonia Jardines de Cancún, y al llegar a la intersección con Circuito Interior realizó una maniobra para dar vuelta a la derecha e ingresar a una gasolinera ubicada en ese sector.

Fue durante dicha maniobra cuando una camioneta de color blanco impactó la motocicleta. El lesionado señaló que no pudo proporcionar mayores características de la unidad involucrada en el percance.

Los involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar del accidente; sin embargo, debido a las lesiones que presentó Jesús Berlín fue necesario su traslado al Hospital General 450, donde se confirmó la doble fractura en su extremidad izquierda.