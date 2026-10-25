Motociclista sufre accidente tras chocar contra una vaca en carretera de Mezquital

Un motociclista terminó lesionado durante la noche del sábado, luego de que una vaca se atravesara repentinamente en su camino y provocara que se impactara contra el animal, cuando circulaba por una carretera del municipio de Mezquital, Durango.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 23:00 horas del 24 de octubre, sobre el tramo carretero que comunica a las localidades de Bancos de Calitique y Fortines, donde el conductor de una motocicleta no logró evitar la colisión con el semoviente que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

El lesionado fue identificado como Marco Antonio Aguilar González, de 29 años de edad , con domicilio en la región de Huazamota, quien conducía una motocicleta de la marca Italika, línea DM200, de colores negro y rojo, cuando sufrió el percance que le ocasionó diversas lesiones.

De acuerdo con la declaración de su hermano, Hugo Daniel, de 27 años de edad, Marco Antonio había acudido durante la tarde a visitar a sus familiares en la localidad de Bancos de Calitique, donde presuntamente estuvo consumiendo bebidas alcohólicas antes de decidir regresar a su domicilio en el poblado Fortines.

Ante las condiciones en las que se encontraba, su hermano decidió seguirlo a bordo de otra motocicleta para vigilar su trayecto. Sin embargo, mientras circulaban por la carretera, observó que una vaca se atravesó frente a la unidad de Marco Antonio, quien terminó impactándose contra el animal y cayó sobre la superficie de rodamiento.

Tras presenciar el accidente, Hugo Daniel auxilió a su hermano y lo trasladó al Hospital Integral de Huazamota, donde recibió atención médica por una herida de aproximadamente tres centímetros en la frente, así como abrasiones en el rostro y uno de sus hombros.

Fue alrededor de la medianoche de este domingo 25 de octubre cuando personal del hospital notificó lo sucedido a las autoridades, por lo que agentes investigadores acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del accidente y recabar la declaración del familiar que presenció los hechos.