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Motociclista sufre amputación de un dedo tras quedar atrapado en la cadena

El afectado se trasladó al Hospital General 450 para su atención médica.

Motociclista sufre amputación de un dedo tras quedar atrapado en la cadena

Motociclista sufre amputación de un dedo tras quedar atrapado en la cadena

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un motociclista de 28 años sufrió la amputación del dedo índice de la mano izquierda luego de que quedara atrapado en la cadena de su unidad mientras circulaba rumbo a Canatlán.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del miércoles, a la altura del poblado Casa Blanca, del municipio de Durango. Adrián, de 28 años, explicó que viajaba en una motocicleta de la marca Vento, modelo 2021, cuando intentó bajar el posapiés y, en un descuido, su dedo quedó atrapado en la cadena.

El hombre se trasladó por sus propios medios al Hospital General 450, donde recibió atención médica y fue diagnosticado con amputación del dedo índice de la mano izquierda.

Escrito en: accidente amputación Durango dedo, atrapado, amputación, índice

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