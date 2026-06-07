Motociclista sufre traumatismo craneal tras derrapar en carretera de San Juan del Río

Un hombre resultó gravemente lesionado la noche de este sábado luego de sufrir una caída de motocicleta sobre la carretera que comunica a San Juan del Río con el poblado Francisco I. Madero.

El accidente fue reportado al sistema de emergencias poco después de las 22:00 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio hacia el lugar del percance.

Al arribar, los elementos localizaron a un hombre tendido a un costado de la cinta asfáltica, con visibles lesiones en el rostro y abundante sangrado, por lo que de inmediato solicitaron apoyo médico.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital Integral de San Juan del Río, donde fue valorado por personal médico.

El lesionado fue identificado como José Adán Valenzuela, de 29 años de edad , quien presentaba una herida en el labio superior, lesión en la lengua, laceración en la región frontal y traumatismo craneoencefálico moderado.

De acuerdo con la información proporcionada por el propio motociclista, previamente participaba en una ruta de motocicletas en la que convivía con otras personas y consumía bebidas alcohólicas.

Al dirigirse hacia su domicilio en la comunidad de El Aguaje, perdió el control de la motocicleta que conducía, una Italika, de la línea ST200, color rojo con negro, y derrapó sobre la superficie de rodamiento, resultando con las lesiones antes descritas.

Debido a la gravedad de su estado de salud, se determinó su traslado a la ciudad de Durango para recibir una valoración médica más especializada en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana. Del hecho tomó conocimiento el agente del Ministerio Público correspondiente.