Motociclistas resultan lesionados tras chocar cerca de bulevar Instituto Politécnico

Dos motocicletas se impactaron la noche del jueves en el cruce del bulevar Instituto Politécnico Nacional y avenida Tres Culturas, en la ciudad de Durango, con saldo preliminar de personas lesionadas.

El accidente ocurrió minutos antes de las 22:00 horas. Una de las unidades era conducida por un adolescente de 16 años de edad, quien viajaba en una motocicleta de la marca Vento, color rojo; la segunda era una motocicleta Italika, en color azul, perteneciente a un establecimiento de comida.

Una ambulancia trasladó a dos de los participantes para recibir atención médica. Sin embargo, en el lugar no se pudo determinar información sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el choque.