Muere a los 58 años el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi
A través de sus cuentas de redes sociales, el senador Manuel Velasco Coello reportó la mañana de este miércoles 30 de septiembre la muerte del exdiputado, boxeador y empresario, Jorge Kahwagi Macari.
Velasco Coello compartió en una publicación una foto con Kahwagi y lamentó el hecho. Además, envió el pésame a familia y amistades de Kahwagi Macari, quien tenía 58 años de edad.
Esta noticia sobre su muerte conmovió al ámbito político, así como al gremio del espectáculo, ya que personajes como Roberto Palazuelos se despidieron de él y externaron sus condolencias tras dar a conocer la noticia