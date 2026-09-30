Muere a los 58 años el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi

A través de sus cuentas de redes sociales, el senador Manuel Velasco Coello reportó la mañana de este miércoles 30 de septiembre la muerte del exdiputado, boxeador y empresario, Jorge Kahwagi Macari.

Velasco Coello compartió en una publicación una foto con Kahwagi y lamentó el hecho. Además, envió el pésame a familia y amistades de Kahwagi Macari, quien tenía 58 años de edad.