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Jorge Kahwagi

Muere a los 58 años el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi

La noticia de la muerte de Kahwagi Macari conmovió al ámbito político y al gremio del espectáculo.

Muere a los 58 años el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi

Muere a los 58 años el exdiputado, boxeador y empresario Jorge Kahwagi

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
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A través de sus cuentas de redes sociales, el senador Manuel Velasco Coello reportó la mañana de este miércoles 30 de septiembre la muerte del exdiputado, boxeador y empresario, Jorge Kahwagi Macari.

Velasco Coello compartió en una publicación una foto con Kahwagi y lamentó el hecho. Además, envió el pésame a familia y amistades de Kahwagi Macari, quien tenía 58 años de edad. 

Esta noticia sobre su muerte conmovió al ámbito político, así como al gremio del espectáculo, ya que personajes como Roberto Palazuelos se despidieron de él y externaron sus condolencias tras dar a conocer la noticia 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Jorge Kahwagi exdiputado empresario boxeador Kahwagi, boxeador, Jorge, Velasco

               

                
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