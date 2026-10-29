Muere el 'Caníbal de Atizapán': la historia del asesino serial que ocultaba sus crímenes en casa

Uno de los casos criminales más estremecedores de México volvió a ocupar los titulares este jueves 29 de octubre, tras darse a conocer el fallecimiento de un hombre cuya detención permitió descubrir una serie de asesinatos que permanecieron ocultos durante años en el Estado de México.

Se trata de Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el "Caníbal de Atizapán", quien murió mientras permanecía bajo custodia de las autoridades penitenciarias, de acuerdo con los primeros reportes.

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El hombre cumplía múltiples sentencias por feminicidio, homicidio y delitos relacionados con la desaparición de personas. Su fallecimiento fue relacionado con problemas de salud, aunque las circunstancias exactas permanecían pendientes de confirmación oficial.

¿Quién era el 'Caníbal de Atizapán'?

Mendoza Celis vivía en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde era conocido como "El Chino".

Había trabajado como carnicero y participado en actividades comunitarias, incluso como representante vecinal. Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad ocultaba una serie de crímenes cometidos durante décadas.

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La desaparición que permitió descubrir sus crímenes

En mayo de 2021, Reyna González Amador, una comerciante de 34 años, desapareció después de acudir con Mendoza Celis, a quien conocía.

Ambos tenían previsto trasladarse a la Ciudad de México para comprar mercancía destinada al negocio de la mujer.

Cuando Reyna no regresó, su esposo, quien era policía, comenzó a buscarla. Las indagatorias lo condujeron hasta la vivienda del sospechoso.

En el inmueble fue localizado el cuerpo de Reyna, lo que permitió detener a Mendoza Celis el 15 de mayo de 2021.

Lo que inicialmente parecía la investigación de un feminicidio terminó por revelar una serie de asesinatos.

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¿Qué encontraron dentro de su casa?

Durante los cateos y excavaciones, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México encontró más de 4 mil 300 restos óseos, algunos enterrados en espacios subterráneos.

También localizaron identificaciones, fotografías, bolsos, zapatos, libretas con nombres de personas y grabaciones en distintos formatos.

Los hallazgos fueron sometidos a estudios periciales y genéticos. Las investigaciones permitieron relacionar el caso con al menos 19 víctimas, aunque el número de fragmentos óseos no representa la cantidad de personas asesinadas.

Las víctimas del asesino serial

Entre las mujeres relacionadas con las investigaciones se encontraban Reyna González Amador, Norma Jiménez Carreón, desaparecida en 2011; Flor Ninive Vizcaíno Mejía, desaparecida en 2016, y Rubicela Gallegos Castillo, reportada como desaparecida en 2019.

Las autoridades también investigaron el homicidio de un menor de edad.

La identificación de las víctimas representó un proceso complejo debido al tiempo transcurrido desde las desapariciones.

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Las condenas que recibió

En marzo de 2022, Mendoza Celis recibió una sentencia de prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna González Amador.

Posteriormente, acumuló otras siete condenas, entre ellas una de 92 años de prisión y seis adicionales de 55 años, por distintos delitos.

La última sentencia fue dictada en febrero de 2024.

Aunque su muerte pone fin a su historia penitenciaria, permanecen interrogantes sobre las personas desaparecidas durante los años en que cometió sus crímenes.