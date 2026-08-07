Muere en Veracruz policía de la SSPC originario de Durango tras accidente con una pipa

Un policía federal, originario de San Dimas, Durango, perdió la vida mientras se encontraba en servicio sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, cuano una pipa que presuntamente transportaba gas LP terminó volcada tras impactar contra otro vehículo.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), originario de Durango, perdió la vida durante un operativo realizado sobre una autopista del estado de Veracruz, luego de verse involucrado en un incidente con el conductor de una pipa que presuntamente transportaba gas LP.

El agente fue identificado como Noel Meléndez Juárez, de 39 años de edad y originario de la comunidad de Yamoriba, en el municipio de San Dimas, Durango. De acuerdo con los primeros reportes, se encontraba realizando labores de seguridad cuando ocurrió el accidente.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:50 horas del jueves 6 de agosto, a la altura del kilómetro 180 de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, en el tramo comprendido entre Isla y Acayucan.

Pipa habría intentado evadir punto de revisión

De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, elementos de la SSPC se encontraban realizando un operativo preventivo cuando marcaron el alto al conductor de una pipa.

El operador presuntamente continuó su marcha y, en ese momento, habría iniciado un seguimiento por parte de los agentes.

Una de las versiones señala que el agente fue arrollado por la pesada unidad cuando intentaba detenerla, mientras que otra refiere que el seguimiento continuó hasta que la pipa perdió el control.

Tras avanzar por la carretera, la unidad terminó impactando contra un vehículo particular y posteriormente quedó volcada a un costado de la autopista.

Otro vehículo estuvo involucrado

Como consecuencia del choque, una persona que viajaba en el automóvil particular resultó lesionada y recibió atención de elementos de Protección Civil.

La unidad afectada era una Mitsubishi Xpander Cross, modelo 2022, color plata, que circulaba por la zona al momento del accidente.

Debido a las características de la pipa y al riesgo que representaba el material que presuntamente transportaba, la circulación en el tramo fue bloqueada mientras se realizaban las labores de emergencia y seguridad.

Personal de distintas corporaciones acudió al lugar para atender la situación y realizar las diligencias necesarias.

Agente era originario de Durango

La muerte de Noel Meléndez Juárez comenzó a difundirse en Durango, debido a que el elemento era originario de esta entidad y pertenecía a una familia vinculada con labores de seguridad y servicio público.

Meléndez Juárez, de acuerdo con la información difundida tras el hecho, tenía 39 años y era originario de la comunidad de Yamoriba, en San Dimas.

Su fallecimiento ocurrió mientras se encontraba realizando funciones como elemento de la SSPC en Veracruz, por lo que sus familiares esperan el traslado de sus restos hacia Durango para los servicios funerarios.

Mantienen las investigaciones

Tras el accidente, las autoridades llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la información disponible señala que el conductor habría abandonado el lugar.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer la cronología del incidente, así como la situación legal del operador de la unidad.