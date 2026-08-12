Muere hombre durante traslado al HG450 tras sufrir una caída

Un hombre perdió la vida mientras era trasladado a la ciudad de Durango para recibir atención médica, luego de que horas antes sufrió una caída de su propia altura y posteriormente presentó crisis convulsivas.

El fallecimiento fue reportado durante el martes 11 de agosto sobre la carretera Durango-Vicente Guerrero, a la altura del entronque hacia El Saltito, en el municipio de Poanas, cuando la víctima era llevada a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

El hoy occiso fue identificado como José Ruperto Sánchez López, de 46 años de edad , quien inicialmente había sido llevado al Centro de Salud de Nombre de Dios después de sufrir una caída de su propia altura.

Según los datos recabados, aproximadamente una hora después del accidente, el hombre comenzó a presentar crisis convulsivas, por lo que fue valorado por personal médico, que determinó que requería atención especializada.

Debido a su condición, se decidió trasladarlo desde Nombre de Dios hasta el Hospital General 450, ubicado en la ciudad de Durango, para continuar con su atención y realizarle los estudios correspondientes.

Sin embargo, durante el recorrido su estado de salud se complicó y comenzó a presentar sangrado del tubo digestivo alto. Pese a los esfuerzos realizados durante el traslado, el hombre dejó de presentar signos vitales antes de poder llegar al hospital.

El deceso fue confirmado cuando la ambulancia se encontraba en las inmediaciones del entronque hacia El Saltito, por lo que se dio aviso para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango.

Hasta ese momento no se contaba con familiares o personas que pudieran proporcionar mayores detalles sobre lo sucedido antes de la caída. Será mediante la necropsia como se determine la causa precisa del fallecimiento y si tuvo relación directa con el accidente sufrido horas antes.