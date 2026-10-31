Muere 'Kata Malacara', rapera mexicana; habría sido presunta víctima de feminicidio

La escena del rap mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Laura Cynthia Cruz Suárez, mejor conocida como Kata Malacara, una artista independiente que destacó dentro del hip-hop nacional.

La noticia comenzó a circular el jueves 29 de octubre, luego de que el colectivo Mujeres Trabajando y el festival Amazonas Urbanas compartieran un comunicado para despedir a la intérprete . En el mensaje lamentaron la pérdida de una compañera que participó activamente en distintos espacios de la música urbana y que también era madre de familia.

¿Qué le pasó a Kata Malacara?

De acuerdo con la información difundida por sus compañeras, la cantante habría sido víctima de un hecho violento, por lo que comenzaron a surgir versiones sobre un posible feminicidio.

En su comunicado, las integrantes de Mujeres Trabajando señalaron que a Laura Cynthia le habían arrebatado la vida, aunque no proporcionaron detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Reportes publicados posteriormente indican que la artista habría fallecido el martes 27 de octubre y que su última pareja sentimental presuntamente podría estar relacionada con lo sucedido. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta este momento, no se ha localizado un comunicado público de las autoridades ministeriales que confirme la causa del fallecimiento , identifique a posibles responsables o informe sobre alguna detención relacionada con el caso.

Por ello, las versiones sobre un posible feminicidio deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Kata Malacara, la rapera mexicana?

Laura Cynthia Cruz Suárez era originaria de Atlacomulco de Fabela, Estado de México, y comenzó a involucrarse en el hip-hop desde los 17 años. Con el paso del tiempo desarrolló una trayectoria independiente dentro del rap callejero y el freestyle.

También era conocida como Kata Cruz Mala Cara y compartía su trabajo musical mediante plataformas digitales como YouTube y SoundCloud , donde difundía sus composiciones.

Colectivos de hip-hop lamentan su fallecimiento

Tras confirmarse la noticia, Mujeres Trabajando y Amazonas Urbanas dedicaron mensajes de despedida a la cantante, recordando tanto su participación en la escena musical como su faceta personal.

De acuerdo con la información compartida por sus compañeras, la rapera dejó tres hijos y a su madre, quienes ahora enfrentan su pérdida.

Mientras continúan las dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento, sus compañeras y seguidores han mantenido presentes sus canciones y su participación en distintos proyectos de la música independiente mexicana.