Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes', a los 80 años

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, falleció este domingo 15 de noviembre a los 80 años, de acuerdo con reportes difundidos esta tarde.

El exlíder criminal permanecía hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, después de que el viernes 13 de noviembre fuera trasladado de emergencia desde el complejo penitenciario de Puente Grande por complicaciones de salud.

Hasta el momento de esta publicación no se había dado a conocer públicamente la causa exacta de su fallecimiento.

Fue hospitalizado de emergencia

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que su traslado al hospital se realizó después de que el área médica penitenciaria detectara baja oxigenación, alteraciones del estado de conciencia y desorientación.

Ante estas condiciones, se determinó que requería atención especializada y fue llevado en ambulancia a un hospital privado, bajo un dispositivo de custodia que incluyó policías estatales y vigilancia aérea.

Durante los últimos años, su salud se había deteriorado. Entre los padecimientos reportados se encontraban problemas de visión y audición, además de dificultades de movilidad, por los que su defensa había solicitado que continuara sus condenas en prisión domiciliaria.

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¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Originario de Culiacán, Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946, Félix Gallardo fue una figura central del narcotráfico mexicano durante la década de 1980.

También conocido como “El Padrino”, encabezó el Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. La organización estableció una amplia red para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y vínculos con organizaciones colombianas dedicadas al envío de cocaína.

Su nombre quedó relacionado con una de las investigaciones que marcaron la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad: el secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, ocurridos en 1985.

Permaneció preso desde 1989

Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y permaneció privado de la libertad durante más de 37 años.

Cumplía dos condenas que sumaban 77 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y cohecho, así como por el secuestro y homicidio de Camarena y Zavala.

Aunque su defensa había obtenido una resolución favorable para que continuara su condena bajo resguardo domiciliario, la medida enfrentó impugnaciones y no se había concretado antes de su reciente hospitalización.