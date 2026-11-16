Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes'

Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como "El Jefe de Jefes", uno de los fundadores del "Cártel de Guadalajara", falleció este domingo a los 80 años, después de ser trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado por problemas de salud.

Fue considerado como unos de los más grandes y el primer distribuidor de cocaína a Estados Unidos.

Nacido en 1946 en Culiacán, Sinaloa, el también apodado como "El Padrino" formó parte de la extinta Policía Judicial Federal cuando era joven.

Félix Gallardo logró tejer alianzas con el violento líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y con el criminal hondureño, Ramón Matta Ballesteros.

El 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en una de sus residencias en Guadalajara, siendo sentenciado a 40 años de prisión en el 2003.

Además, en 2017, mientras cumplía su condena, fue sentenciado a otros 37 años en la cárcel debido al homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985.