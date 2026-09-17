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Muere motociclista en accidente sobre carretera Durango-Gómez Palacio

Otro hombre fue trasladado a recibir atención médica a un hospital cercano.

Muere motociclista en accidente sobre carretera Durango-Gómez Palacio

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REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un joven de 23 años murió luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara contra una camioneta que realizaba una maniobra de vuelta en U, en las inmediaciones del poblado Los Ángeles, en el municipio de Lerdo.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del miércoles, sobre la carretera Durango-Gómez Palacio.

La motocicleta circulaba en dirección a Gómez Palacio cuando la camioneta que avanzaba delante intentó realizar una vuelta en U, provocando el impacto.

El acompañante, identificado como José, murió en el lugar a consecuencia de las lesiones.

El conductor de la motocicleta, Brayan, fue trasladado al Hospital General de Lerdo en estado grave, mientras que el conductor de la camioneta quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: occiso Durango-Gómez Palacio motociclista camioneta, accidente, vuelta, motocicleta

               

                
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