Muere motociclista tras chocar contra auto en bulevar Guadiana; van 2 accidentes mortales en horas

Un motociclista perdió la vida durante la mañana de este sábado 24 de octubre, luego de impactarse contra la parte trasera de un automóvil de lujo sobre el bulevar Guadiana, en la ciudad de Durango, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de un accidente de tránsito, en menos de dos horas sobre la misma vialidad.

El percance ocurrió a la altura del semáforo ubicado en el acceso al fraccionamiento San Ángel, por donde circulaba un hombre a bordo de una motocicleta de la marca Vento, cuando por circunstancias que aún se desconocen terminó por estrellarse contra la parte posterior de un vehículo Mercedes Benz, color blanco, con placas de circulación del estado de Sinaloa, cuyo conductor esperaba la luz verde para avanzar.

A consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones que le provocaron la muerte, quedando en el lugar de los hechos, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Al lugar acudieron profesionales en atención prehospitalaria del Sistema Estatal de Emergencias Médicas, quienes valoraron al motociclista y confirmaron la defunción

El fallecido fue identificado como José Isaías Cardoza, de 44 años de edad, quien al momento del accidente portaba su casco de protección y vestía unas botas vaqueras de color rojo, características que fueron observadas en el lugar del percance.

Este fallecimiento se registró menos de dos horas después de que una mujer perdiera la vida en otro accidente ocurrido sobre el mismo bulevar Guadiana, aproximadamente a las 03:30 horas, cuando se registró un choque contra objeto fijo, convirtiendo esta madrugada en una jornada trágica para quienes transitaban por dicha vialidad.

Será mediante las investigaciones y los peritajes correspondientes como se determine la mecánica del accidente en el que perdió la vida el motociclista, así como las posibles responsabilidades de los involucrados.