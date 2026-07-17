Muere reconocida actriz de la película 'Mi pobre angelito', ¿de quién se trata?

Sin duda "Mi pobre angelito" es una de las películas más íconicas para el público en general en México ha sido transmitida en televisión abierta infinidad de ocasiones, que ya es considerado un clásico en nuestro país. Recientemente se informó sobre el fallecimiento que una de las actrices que interpretan uno de los personajes de la segunda película.

Se trata de Brenda Fricker, actriz que interpretó a la "señora de las palomas"; el comunicado fue dado a conocer por su representante Phil Belfield quien lamentó su partida a los 81 años de edad y tuvo una carrera la cual comenzó en la década de los años sesenta. El representante mencionó que siempre ocupará un lugar en el corazón de los aficionados al cine y la televisión a lo largo del mundo.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Brenda Fricker?

Belfield detalló en su comunicado que la actriz había perdido la vida tras una larga enfermedad; pero hasta el momento se desconoce que tipo complicaciones de salud era los que padecia. El fallecimiento ocurrió a unos meses después del deceso de Catherine O'Hara, quien interpretó a la mamá de Kevin en las cinta protagonizada por Macaulay Culkin.

Después de que se informara del deceso de la actriz el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, dedicó un mensaje a Fricker, a quién describió como "una gigante del cine irlandés e hizo llenó de elogios la participación que tuvo en Mi pie izquierdo.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”, escribió Walsh en su cuenta de X.

¿Quién fue Brenda Fricker actriz de 'Mi pobre angelito'?

Brenda Fricker nación en el año de 1945 y creció al sur del condado de Dublín, Irlanda; aunque desde su jueventud se dedicó al periodismo, consiguió su primer papel como actriz al mismo tiempo que realizaba sus practicas como reportera en The Irish Times en el que trabaja también su padre como periodista.

Ante la oportunidad en el mundo de la actuación Fricker, siguió prepárandose y continúo su carrera artística en el teatro y la televisión. Lo que la llevó a tener participaciones en diferentes series y películas hasta inicios de los años 2000.

Uno de sus primeros papeles fue en la serie Tolka Row, el la década de los sesenta, donde intepretó a Joana Broderick; pero no fue hasta el año de 1989 cuando llegó una de las películas que marco su carrera como lo fue la película: 'Mi pie izquierdo'.

Primer actriz irlandesa en ganar un Oscar

'Mi pie izquierdo',es un filme biográfico en el que dio vida a la madre del irlandés Christy Brown, interpretado por Daniel Day-Lewis, papel por el que Fricker ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto; en su discurso recordó a su país con la frase "a todo el pueblo de Irlanda", convirtiéndose se en la primer mujer irlandesa en ganar un Oscar.

Pero en México siempre será recordada por su participación en 'Home Alone 2 o como la conocemos en nuestro país "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" en 1992.

Fricker estuvo cassada con el director Barry Dvies desde 1979 hasta 1988. Quedó embarazada en varias ocasiones, pero sufrió abortos espontáneoos que le provocaron una profunda depresión durante gran parte de su vida.