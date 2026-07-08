La Casa de los Famosos México 2026: ¿quién es Karina Torres, participante del reality?

Una nueva temporada de La Casa de los Famosos México se acerca, hace días se reveló el primer nombre que destapó a Ernesto Laguardia como el primer participante de esta edición, por lo que después de esto había mucha expectativa sobre quien pudiera ser la segunda revelación.

El anuncio previo a la revelación, mostraba muchos tacones y prácticamente todo cubierto de color rosa, lo que aumentó la curiosidad que finalmente fue en un vídeo donde se presentó a la nueva integrante del reality, en donde es extraída de una maquina de monedas, que reveló así el nombre de la segunda participante.

De las más aclamadas por el público desde temporadas anteriores

Esta confirmación de otra integrante de "Las Perdidas" para este edición de la "Casa más famosa de México" tuvo gran aceptación del público, puesto que en temporadas anteriores hubo gran especulación sobre si finalmente aceptaría por lo que se concretó una de las peticiones de la fanaticada, que sin duda llegará con el humor y la irreverencia que la caracteriza.

Las razones por las cuales no había aceptado una participación en ediciones anteriores según mismas declaraciones de la creadora de contenido, era por cuestiones de salud mental, aunque al parecer ya ha tenido un proceso en este aspecto, lo que se vuelve relevante esto por el aislamiento y perdida de conexión con el público e incluso con la realidad, factores que pueden llevar a los participantes a comportarse de una manera poco conocida.

¿Quién es Karina Torres, la nueva integrante de LCDLFM 2026?

La nueva integrante de la Casa de los Famosos México, cuyo nombre completo es Edna Karina Torres Hernández es una creadora de contenido que es parte del grupo de creadoras de contenido "Las Perdidas" en donde se incluyen Paola Suarez y Wendy Guevara, quien ya fue ganadora del reality en su primera edición en México.

Originaria de León, Guanajuato, nació el barrio de San Juan de El Coecillo. Desde los 15 años habría enfrentado problemas de adicciones que se extenderían por más de una década , tiempo en el que se distanciaría de su familia, por lo que se ha convertido en una fuente de inspiración para sus seguidores, por haber superado este tipo de dificultades.

Por lo que ha falta de confirmarse más participantes para esta edición de uno de los reality shows más populares de la televisión mexicana, como lo es La Casa de los Famosos México 2026, Karina Torres y Ernesto Laguardia son hasta el momento las dos celebridades descubiertas, por lo que se espera que en los próximos días se descubran más nombres conocidos y que darán bastante de que hablar.