Muere trabajador al fallar elevador industrial en refaccionaria de Gómez Palacio

Un accidente laboral registrado en el interior de una tienda de refacciones automotrices del municipio de Gómez Palacio cobró la vida de un trabajador, quien sufrió múltiples traumatismos mientras realizaba pruebas a un elevador industrial.

El fallecido fue identificado como Javier Antonio García García , cuyo cuerpo quedó en el área de bodega del establecimiento denominado AutoZone, ubicado sobre la prolongación Francisco I. Madero, en la colonia La Herradura.

De acuerdo con la declaración de Alejandro, compañero de trabajo del fallecido, aproximadamente a las 17:45 horas del sábado 14 de noviembre ambos se encontraban en el segundo piso del establecimiento, donde realizaban pruebas al elevador.

Durante las maniobras, Javier Antonio accionó una cadena del mecanismo, momento en el que presuntamente se produjo una falla que ocasionó la caída del elevador, golpeándolo y proyectándolo contra la plataforma del mismo.

Ante lo ocurrido, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al establecimiento, donde confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Investigadora del Delito acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias y entrevistar al testigo, con la finalidad de esclarecer las circunstancias del accidente laboral que le costó la vida a Javier Antonio.