Muere trailero tras volcadura en la supercarretera Durango-Mazatlán

Un operador de tractocamión perdió la vida luego de sufrir una aparatosa volcadura sobre la supercarretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 127, cerca del paraje conocido como Las Gorditas Chavarría y el mirador, en el municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, cuando corporaciones de emergencia fueron alertadas sobre un accidente vial en dicho tramo carretero, donde un vehículo de carga terminó volcado y su conductor resultó gravemente lesionado.

La víctima fue identificada como Raúl Tirado Ramos, de 57 años de edad , con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, quien trabajaba para la empresa Transportes Refrigerados Lizárraga. Tras el percance, fue auxiliado por paramédicos y trasladado de emergencia al Hospital General de Zona Número 2 del IMSS, en El Salto.

Fue alrededor de las 12:00 horas cuando personal de la Vicefiscalía recibió el aviso por parte del sistema C4 de El Salto sobre el ingreso de una persona lesionada al nosocomio, por lo que elementos investigadores y el agente del Ministerio Público acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Al arribar al hospital, las autoridades confirmaron que el conductor permanecía dentro del quirófano debido a las múltiples lesiones que presentaba a consecuencia de la volcadura, reportándose su estado de salud como crítico.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del operador, derivado de la gravedad de las heridas sufridas durante el accidente carretero.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas exactas que provocaron la volcadura; sin embargo, autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras continúan las diligencias relacionadas con este hecho vial ocurrido en la sierra duranguense.