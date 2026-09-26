Muere uno de los hermanos baleados en riña ocurrida en Pánuco de Coronado

Un hombre de 34 años murió en un hospital de Durango cinco días después de haber ingresado con una herida de bala que sufrió durante una presunta riña en el municipio de Pánuco de Coronado.

Rogelio Salas García ingresó el domingo 20 de septiembre alrededor de las 15:45 horas, procedente de Pánuco de Coronado, con una lesión producida por arma de fuego en el lado derecho del pecho.

De acuerdo con el reporte inicial, fue trasladado en ambulancia junto con Jesús Salas García, de 19 años, quien también presentaba una herida de bala.

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El viernes 25 de septiembre, personal de vigilancia del hospital reportó el fallecimiento de Rogelio aproximadamente a las 15:30 horas, a consecuencia de las lesiones sufridas cinco días antes.

Las investigaciones se centran en que las heridas ocurrieron durante una riña en Pánuco de Coronado, por lo que se busca conocer las circunstancias en las que se produjo la agresión y establecer la identidad del responsable.