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Mueren 3 por crecida de un río

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Los cuerpos de tres personas fueron localizados la mañana de este domingo, luego de que una creciente de arroyo arrastrara la camioneta en la que viajaban en la cabecera municipal de Guanaceví.

El coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo, informó que durante el operativo se estableció que en la camioneta blanca viajaban dos hombres y una mujer, quienes fueron arrastrados por la corriente. Sus cuerpos fueron localizados y rescatados tras horas de búsqueda.

Durante las labores, en la que participaron autoridades municipales, corporaciones de auxilio, personal de la empresa minera Endeavour Silver, voluntarios y habitantes de Guanaceví.

Escrito en: cuerpos, Guanaceví., localizados, camioneta

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