Muerte de Zenyazen apunta a suicidio, informa la FGR; realizó 150 actos de investigación

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que las investigaciones apuntan a que el diputado de Morena Zenyazen Escobar García falleció por suicidio.

A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que, después de atraer el caso debido a que era legislador en funciones, ha hecho más de 150 acciones de indagación, inspecciones y peritajes.

"Con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz", agregó.

Además, se conformó un equipo multidisciplinario por el Centro Federal Pericial Forense de esta Fiscalía, el cual ha llevado a cabo peritajes y dictámenes en ámbitos como balística, criminalística, fotografía, genética, informática, lofoscopia, medicina, química forense, toxicología y tránsito.

"El resguardo, la recolección, el aseguramiento, el registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad", afirmó.

Luego de un análisis individual de los indicios, "las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio".

A pesar de lo anterior, la FGR aseguró que las indagaciones continuarán sin descartar otros aspectos para esclarecer este último hecho.

Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida en la comunidad de La Gloria, localizada en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, el pasado 04 de septiembre.