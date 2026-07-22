Mujer con 18 semanas de embarazo, sufre aborto espontáneo en Gómez Palacio

Una mujer fue ingresada al Hospital General de Gómez Palacio luego de sufrir un aborto cuando contaba con aproximadamente 18 semanas de gestación, informaron autoridades que tomaron conocimiento del caso.

La paciente fue identificada como Arleth Sarahí, de 26 años de edad, con domicilio en el ejido San Felipe, del municipio de Gómez Palacio, quien recibió atención médica tras presentar complicaciones derivadas de la pérdida del embarazo.

De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:00 horas de este martes 21 de julio, cuando la mujer se encontraba en el interior de su domicilio y, al ingresar al baño, detectó sangrado.

Ante la situación, decidió trasladarse al ejido El Compás, a la vivienda de su madre, para informarle lo sucedido y solicitar apoyo.

Según la versión recabada por las autoridades, poco después expulsó el producto del embarazo, el cual fue resguardado en una caja de zapatos antes de que sus familiares la llevaran al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica.

Personal de las autoridades correspondientes acudió al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias de ley, mientras el estado de salud de la paciente quedó bajo valoración del personal médico.