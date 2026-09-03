Justicia

AMENAZAS

Mujer denuncia amenazas tras recibir pago falso por una laptop en Durango

Policías preventivos que atendieron el reporte tras realizar la llamada.

Mujer denuncia amenazas tras recibir pago falso por una laptop en Durango

Mujer denuncia amenazas tras recibir pago falso por una laptop en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer fue víctima de un presunto fraude durante la venta de una laptop y posteriormente recibió amenazas de muerte por parte del comprador, en un hecho registrado en el sur de la ciudad de Durango.

Según versiones preliminares, aproximadamente a las 12:00 horas de este miércoles la denunciante había vendido una computadora portátil Vivobook 14 en cinco mil pesos. El comprador llegó hasta su domicilio a bordo de un carro compacto y supuestamente realizó una transferencia bancaria como forma de pago; sin embargo, posteriormente canceló la operación.

La mujer relató que el sujeto le llamó para decirle que, supuestamente, su cuenta bancaria había sido congelada y que necesitaba que ella depositara dos mil 400 pesos para desbloquearla, por lo que realizó el depósito. Al pasar las horas sin recibir el pago de la laptop, volvió a comunicarse con él y fue entonces cuando presuntamente la amenazó con acudir a su domicilio para causarle daño.

Policías preventivos que atendieron el reporte le recomendaron acudir ante la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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