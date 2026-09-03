Mujer denuncia amenazas tras recibir pago falso por una laptop en Durango

Una mujer fue víctima de un presunto fraude durante la venta de una laptop y posteriormente recibió amenazas de muerte por parte del comprador, en un hecho registrado en el sur de la ciudad de Durango.

Según versiones preliminares, aproximadamente a las 12:00 horas de este miércoles la denunciante había vendido una computadora portátil Vivobook 14 en cinco mil pesos . El comprador llegó hasta su domicilio a bordo de un carro compacto y supuestamente realizó una transferencia bancaria como forma de pago; sin embargo, posteriormente canceló la operación.

La mujer relató que el sujeto le llamó para decirle que, supuestamente, su cuenta bancaria había sido congelada y que necesitaba que ella depositara dos mil 400 pesos para desbloquearla, por lo que realizó el depósito. Al pasar las horas sin recibir el pago de la laptop, volvió a comunicarse con él y fue entonces cuando presuntamente la amenazó con acudir a su domicilio para causarle daño.

Policías preventivos que atendieron el reporte le recomendaron acudir ante la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente.