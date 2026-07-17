Mujer entró en crisis nerviosa por sismos de Chiapas y saltó del tercer piso de un edificio

Al entrar en crisis nerviosa por los sismos de 7.4 y 5.8 que se registraron la mañana de este viernes 17 de junio en Chiapas, una mujer no identificada, al parecer originaria de Haití, se arrojó de un tercer piso del edificio donde habitan varios extranjeros.

El reporte de las autoridades de Protección Civil indica que la mujer entró en crisis nerviosa durante la sacudida del primer sismo que se registró a las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4 , localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala.

En su desesperación, la extranjera en contexto de movilidad decidió saltar de un tercer piso, del edificio ubicado en la Cuarta Sur, de la colonia Teófilo Acebo, resultando con lesiones de gravedad debido a la altura del edificio y el impacto con el suelo de concreto.

Media hora después, cuando paramédicos de Protección Civil y la Policía Municipal de esa ciudad atendían el incidente, un segundo movimiento telúrico se registró con magnitud de 5.8, con ubicación similar (143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala).

A raíz del segundo sismo, las autoridades decidieron evacuar a los habitantes del edificio, para evitar más incidentes que pusieran en riesgo la integridad de las personas.

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Sismos también sacudieron edificios en Guatemala, Belice y El Salvador

Los fuertes movimientos que fueron perceptibles en gran parte del sureste mexicano también sacudieron edificios en Guatemala, Belice y El Salvador, donde las autoridades locales activaron sus respectivos protocolos de monitoreo.

En territorio chiapaneco, el Sistema Estatal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia. Se ordenaron recorridos de inspección en todos los municipios, a través de los enlaces con los sistemas municipales de protección civil.

En Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades, se procedió a la evacuación preventiva de edificios públicos y privados, resguardando la vida de las personas en los puntos de salida de emergencia .