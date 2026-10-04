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Mujer es abandonada por sus acompañantes en carretera de Nombre de Dios

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 horas, cuando pedía apoyo.

Mujer es abandonada por sus acompañantes en carretera de Nombre de Dios

Mujer es abandonada por sus acompañantes en carretera de Nombre de Dios

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer que se dirigía hacia Villa Unión quedó sola sobre la carretera después de que, según su declaración, sus acompañantes la dejaron en las inmediaciones de Nombre de Dios.

El aviso se recibió alrededor de las 03:30 horas del domingo. La mujer explicó que había salido con unos “amigos” y posteriormente fue abandonada sobre la carretera a Nombre de Dios.

Ante esta situación, incluso tuvo que caminar sola por la carretera y solicitar apoyo para conseguir un transporte hacia su lugar de residencia, en el poblado 18 de Agosto, perteneciente al municipio de Villa Unión.

Escrito en: mujer abandonada emergencias Durango carretera, Nombre, mujer, sola

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