Mujer es atendida en el ISSSTE tras ser golpeada y amenazada de muerte por su pareja en Durango

Una mujer terminó hospitalizada durante la noche del sábado, luego de que presuntamente fuera víctima de una agresión física y amenazas de muerte por parte de su pareja sentimental, al interior de un domicilio de la colonia Palma Alta, en la ciudad de Durango.

El caso fue reportado aproximadamente a las 23:15 horas del 24 de octubre, cuando personal del Hospital del ISSSTE notificó a las autoridades el ingreso de Rocío Francisca QG, de 41 años de edad, quien llegó a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica por lesiones relacionadas con un hecho de violencia familiar.

De acuerdo con la declaración de la afectada ante los agentes investigadores, se encontraba en su vivienda realizando actividades laborales en su computadora, mientras su pareja, identificada como Omar Antonio, de 40 años de edad, comenzó a reclamarle de manera agresiva.

La discusión escaló cuando el hombre presuntamente comenzó a insultarla y posteriormente la golpeó en el rostro con los puños, además de propinarle patadas en distintas partes del cuerpo. La mujer señaló que su agresor también tomó un vaso de vidrio y la amenazó con desfigurarle la cara, además de advertirle que le quitaría la vida.

Según el testimonio, el señalado continuó con las agresiones dentro de una de las habitaciones del inmueble, hasta que en determinado momento manifestó que se marcharía a Monterrey , situación que la víctima aprovechó para tomar su mochila e intentar abandonar la vivienda y ponerse a salvo.

Sin embargo, cuando trataba de escapar, el hombre presuntamente la sujetó de la mochila y provocó que cayera al suelo. La afectada relató que posteriormente intentó sostenerse de una motocicleta, pero su pareja utilizó una navaja para lesionarla en las manos y obligarla a soltarse, momento que finalmente aprovechó para retirarse del domicilio.

Tras conseguir escapar, Rocío Francisca se trasladó al Hospital del ISSSTE, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Durante su declaración manifestó su intención de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se investiguen los hechos y se determine la responsabilidad del presunto agresor.