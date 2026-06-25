Mujer es detenida por presunto robo en tienda de autoservicio en Durango

Una mujer de 42 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalada por su probable participación en un robo a negocio sin violencia en una tienda de autoservicio ubicada en la colonia El Refugio, al sur de la capital duranguense.

El hecho se registró la tarde del miércoles en el establecimiento Chedraui , ubicado sobre la vialidad Madre Teresa de Calcuta, donde personal de seguridad detectó a la presunta responsable cuando intentaba sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al lugar los agentes se entrevistaron con el vigilante, quien tenía retenida a la mujer identificada como Nancy. Tras una inspección preventiva autorizada y bajo protocolo, los uniformados localizaron entre sus prendas diversas prendas de vestir y varios desodorantes, artículos de los cuales no pudo acreditar su posesión legal.

Ante ello, la parte afectada manifestó su intención de proceder legalmente, por lo que la mujer fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.