Mujer ingresa al HG450 con lesión en la cabeza tras incidente en su domicilio

Una mujer ingresó durante la mañana de este domingo al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica por una lesión en la cabeza.

El reporte inicial señalaba que la paciente había resultado herida tras una presunta discusión con su pareja sentimental; sin embargo, posteriormente la propia afectada proporcionó una versión distinta de los hechos a las autoridades.

Se trata de Maleni López Reyes, de 35 años de edad , vecina de la colonia 19 de Marzo, quien fue entrevistada por agentes investigadores tras su ingreso al nosocomio.

De acuerdo con su declaración, la noche anterior se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su esposo, identificado como Juan Pablo, cuando comenzaron a discutir por motivos de celos.

La mujer relató que, para evitar que el conflicto continuara, decidió dirigirse a una habitación del domicilio. Al intentar ingresar, empujó con fuerza una puerta que ya se encontraba abierta.

Como consecuencia perdió el equilibrio y cayó al piso, golpeándose en la cabeza, situación que le provocó malestar físico horas después.

Ante los síntomas que presentaba, decidió acudir por sus propios medios al Hospital General 450 para recibir atención médica. Durante su entrevista con las autoridades, la mujer negó haber sido agredida físicamente por su pareja, por lo que el caso quedó asentado conforme a su declaración.