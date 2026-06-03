Mujer ingresa al HG450 tras presunta agresión de su pareja y luego huyó

Una mujer ingresó durante la madrugada de este miércoles al Hospital General 450 luego de señalar que había sido víctima de una agresión física presuntamente cometida por su pareja sentimental.

El reporte fue recibido por las corporaciones de seguridad a través del sistema de emergencias C-5 alrededor de las 02:30 horas, informando sobre el ingreso de una paciente con lesiones derivadas de un caso de violencia familiar.

Tras recibir la notificación, elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al nosocomio para recabar información sobre el estado de salud de la afectada e iniciar las diligencias correspondientes.

A su llegada, personal de Trabajo Social y de seguridad del hospital informó que la mujer, identificada con las iniciales MJMA, de 30 años de edad , ya no se encontraba en las instalaciones médicas, por lo que desconocían la forma en que abandonó el inmueble.

De acuerdo con el personal hospitalario, la paciente se mostró reservada respecto a sus datos personales y únicamente indicó que tenía su domicilio en la colonia José Martí.

Los agentes lograron comunicarse con dicho número y fueron atendidos por una mujer. Durante la conversación manifestó que ya se encontraba en su domicilio y que no requería apoyo adicional por parte de las autoridades.

Asimismo, se informó que la mujer se negó a proporcionar su ubicación exacta y solicitó que no se continuara con el contacto , por lo que la llamada concluyó sin mayores detalles sobre los hechos que originaron las lesiones.

Por su parte, el médico que la atendió señaló que presentaba golpes superficiales en la mano derecha y que su estado de salud no era de gravedad, por lo que se tenía previsto otorgarle el alta médica. Las autoridades tomaron conocimiento del caso y dejaron a salvo los derechos de la afectada para presentar la denuncia correspondiente.