Mujer lesionada ingresa a la Clínica 44 del IMSS tras presunta agresión

Una mujer ingresó la mañana de este martes a la Clínica Número 44 del IMSS, ubicada en la Zona Centro de Durango, luego de presentar diversas lesiones derivadas de una presunta agresión física.

El reporte fue emitido cerca de las 09:30 horas en el nosocomio localizado sobre el bulevar Felipe Pescador, a la altura de la privada Dionisio Gallardo, donde el personal médico notificó el ingreso de la paciente.

La lesionada fue identificada como Cinthia Yudith Jáquer Falcón, de 28 años de edad , quien arribó por sus propios medios para recibir atención médica debido a las heridas que presentaba en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con la información recopilada, la mujer señaló haber sido víctima de una agresión física; sin embargo, no aportó mayores datos sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre la identidad de quien la habría atacado.

Elementos de seguridad y autoridades correspondientes acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y levantar el reporte correspondiente sobre el ingreso de la paciente lesionada.