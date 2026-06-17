Mujer pide auxilio luego de que su hijo incendiara el sillón de su casa en colonia Los Alcaldes

La tarde de este martes se registró un incendio en una vivienda de la colonia Los Alcaldes, en la ciudad de Durango, presuntamente provocado de manera intencional por el hijo de la propietaria del inmueble.

El reporte se recibió alrededor de las 13:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle José María Martínez Sida, hasta donde se movilizaron elementos de seguridad y personal del Cuerpo de Bomberos.

En el lugar, Marisela, de 57 años de edad y ama de casa, manifestó a las autoridades que el incendio había sido provocado por su hijo, identificado como Manuel de Jesús, de 36 años, quien presuntamente prendió fuego a un sillón en el interior de la vivienda.

Al arribo de los agentes, los bomberos ya habían sofocado las llamas, evitando que el fuego se propagara al resto de la casa . El siniestro únicamente ocasionó daños materiales en el mueble incendiado; sin embargo, el presunto responsable huyó antes de la llegada de la policía.

Las autoridades informaron que el señalado ya no se encontraba en el lugar al momento de la intervención, por lo que se tomaron los datos correspondientes para el seguimiento del caso y el deslinde de responsabilidades.