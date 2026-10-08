Justicia

VIOLENCIA FAMILIAR

Mujer reporta agresión y amenazas por parte de su expareja en la Valle del Guadiana

Elementos de seguridad acudieron al lugar para brindarle apoyo.

Mujer reporta agresión y amenazas por parte de su expareja en la Valle del Guadiana

Mujer reporta agresión y amenazas por parte de su expareja en la Valle del Guadiana

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una mujer reportó que la expareja de su hermana acudió a su domicilio, la agredió verbalmente y la empujó, además de negarse inicialmente a retirarse, por lo que solicitó la intervención de la Policía Preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 horas de este jueves, en un domicilio de la colonia Valle del Guadiana, donde los agentes se entrevistaron con la reportante, de 36 años de edad.

Según manifestó, el señalado se retiró antes de que llegaran los elementos y no fue localizado cerca del sitio. La mujer declaró que el hombre acude con frecuencia a molestarla y que teme por su integridad.

Los agentes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: violencia familiar Durango expareja mujer, expareja, agentes, Valle

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas