Mujer reporta agresión y amenazas por parte de su expareja en la Valle del Guadiana

Una mujer reportó que la expareja de su hermana acudió a su domicilio, la agredió verbalmente y la empujó, además de negarse inicialmente a retirarse, por lo que solicitó la intervención de la Policía Preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30 horas de este jueves , en un domicilio de la colonia Valle del Guadiana, donde los agentes se entrevistaron con la reportante, de 36 años de edad.

Según manifestó, el señalado se retiró antes de que llegaran los elementos y no fue localizado cerca del sitio. La mujer declaró que el hombre acude con frecuencia a molestarla y que teme por su integridad.

Los agentes le recomendaron acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.