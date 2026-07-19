Mujer resulta con fracturas tras intentar defender a su hijo de una agresión en la Emiliano Zapata

Una mujer fue hospitalizada la noche de este sábado en la clínica del IMSS de la ciudad de Durango, luego de sufrir diversas lesiones durante una agresión ocurrida al exterior de su domicilio, en la colonia Emiliano Zapata .

El ingreso de la paciente fue reportado alrededor de las 20:00 horas al número de emergencias, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital para recabar información sobre lo sucedido e iniciar las diligencias correspondientes.

La lesionada fue identificada como María Isabel Estrada López, de 51 años de edad, quien presentó fracturas en el brazo izquierdo. El personal médico que la atendió le diagnosticó fractura de cúbito y radio, por lo que quedó internada en espera de una intervención quirúrgica; su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando se encontraba al exterior de su vivienda en compañía de su hijo, José Carlos Castro Estrada, de 23 años de edad.

La mujer señaló que en ese momento salieron aproximadamente cuatro hombres y dos mujeres, a quienes dijo conocer únicamente de vista por ser vecinos del lugar. Sin mediar palabra, presuntamente comenzaron a agredir físicamente a su hijo.

Al intentar intervenir para detener la pelea, uno de los presuntos agresores la golpeó con un bat en el codo del brazo izquierdo, provocando que cayera al suelo . Testigos solicitaron el apoyo del 911 y, minutos después, paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron al hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, identificar a los presuntos responsables y determinar las acciones legales que procedan.