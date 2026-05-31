Mujer resulta con fracturas tras ser atropellada cerca del tianguis del Fidel Velázquez

Una mujer resultó lesionada de gravedad luego de ser atropellada cuando caminaba por las inmediaciones del tianguis del fraccionamiento Fidel Velázquez, en la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas de este sábado sobre la avenida Mercurio, entre los puestos instalados cerca de la calle José Antonio Ramírez, donde la afectada transitaba a pie.

La lesionada fue identificada como Norma Araceli Cabrera Salas, de 45 años de edad , quien posteriormente fue trasladada para recibir atención médica al Hospital del ISSSTE.

De acuerdo con la versión proporcionada por la propia afectada a las autoridades, mientras caminaba por la zona del tianguis un automóvil de la marca Dodge, línea Stratus, color blanco, circuló demasiado cerca de los comerciantes y peatones.

Fue en ese momento cuando la unidad alcanzó a golpear uno de sus pies, provocándole lesiones de consideración que le impidieron continuar caminando por sus propios medios.

Testigos de los hechos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle los primeros auxilios.

Asimismo, elementos de la Policía Vial tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

La conductora del vehículo involucrado descendió de la unidad tras el incidente y permaneció en el lugar mientras arribaban los cuerpos de emergencia, según el relato de la afectada.

Tras su ingreso al nosocomio, los médicos le diagnosticaron fractura de tibia y peroné, lesiones que ameritan atención especializada, mientras las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con el atropellamiento.