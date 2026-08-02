Mujer resulta lesionada con arma blanca tras presunta agresión en la Sergio Méndez Arceo

Una joven resultó lesionada por arma blanca la noche de este sábado en la colonia Sergio Méndez Arceo, en la ciudad de Durango, luego de ser presuntamente atacada por un vecino durante un altercado ocurrido frente a su domicilio.

El reporte fue recibido alrededor de las 23:30 horas, donde se informó que una mujer presentaba una herida de cuchillo en el abdomen y requería atención médica inmediata. Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana.

En el sitio, los agentes investigadores se entrevistaron con Candy, de 23 años de edad, quien relató que aproximadamente a las 23:00 horas se encontraba en el interior de su vivienda cuando su sobrino, llegó para decirle que había sido agredido por su padre.

La joven explicó que salió del domicilio para conocer lo sucedido y, en ese momento, fue interceptada por un hombre al que identificó como Carlos, quien presuntamente comenzó a insultarla y, momentos después, la hirió con un cuchillo antes de retirarse con rumbo a su vivienda.

Familiares de la lesionada solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911 al percatarse de que la mujer presentaba una herida y sangrado, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y a las autoridades hasta la colonia Sergio Méndez Arceo.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a la afectada y, tras valorarla, determinaron que la lesión no ponía en riesgo su vida, por lo que únicamente le realizaron la curación correspondiente sin necesidad de trasladarla a un hospital.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recabaron la declaración de la víctima para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Asimismo, se informó que el presunto agresor quedó plenamente identificado, por lo que las diligencias continuarán para determinar su situación legal.