Mujer resulta lesionada tras ser atacada con un cuchillo en el San José III

Una mujer resultó lesionada con un arma blanca durante un incidente registrado la madrugada de este jueves en la colonia San José III, en la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el exterior de un domicilio de la calle San Eduardo, donde Irene, de 24 años , se encontraba con su hermano cuando, según su declaración, una mujer a quien identificó únicamente como “Naydellin” se aproximó y, sin mediar palabra, sacó un cuchillo de cocina y la lesionó.

La agresora huyó del lugar , mientras que el hermano de la afectada la trasladó por sus propios medios al Hospital 450 para recibir atención médica.

La mujer presentó una herida de aproximadamente tres centímetros en el abdomen, en el costado izquierdo, y fue reportada estable.