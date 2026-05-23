Mujer resulta lesionada tras ser atropellada en la colonia Promotores Sociales

Una mujer ingresó la tarde del viernes al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, luego de haber sido atropellada por un vehículo cuando caminaba por calles de la colonia Promotores Sociales.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:00 horas del 22 de mayo, movilizando a personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones hacia el nosocomio para tomar conocimiento del hecho.

Al arribar al hospital, los agentes confirmaron que en una de las camillas se encontraba la lesionada identificada como Irma Flores Salinas, de 44 años de edad , vecina de la colonia Promotores Sociales, quien había sido trasladada por paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con el informe médico, la mujer presentaba un traumatismo craneoencefálico moderado, lesión por la cual permanecía bajo observación y atención en el área correspondiente del Hospital General 450.

Las primeras investigaciones señalan que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas, cuando la ahora lesionada caminaba por la calle principal de la colonia y, al intentar cruzar la vialidad, fue impactada por un vehículo color negro.

Según la información recabada, el automóvil la golpeó del lado derecho con la parte frontal de la unidad y posteriormente abandonó el lugar, sin que hasta el momento se tengan mayores características del conductor o del vehículo involucrado.

Personas que transitaban por el sitio solicitaron apoyo al número de emergencias y avisaron a los familiares de la mujer, quienes posteriormente la acompañaron durante el traslado en ambulancia hacia el hospital para recibir atención médica.

Del ingreso tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para tratar de localizar al conductor responsable del atropellamiento.