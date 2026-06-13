Mujer y menor resultan lesionadas tras atropellamiento en Felipe Pescador

Dos personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas sobre el bulevar Felipe Pescador, metros antes de llegar a la calle Rodrigo de Ávalos, en la colonia Nueva Vizcaya de la ciudad de Durango.

El hecho se registró al filo de las 14:00 horas de este 12 de junio del 2026.

Las afectadas fueron identificadas como Alma Delia López Ochoa, de 55 años de edad, y la menor de iniciales ACMS, de 10 años , quienes recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente fueron trasladadas a la Clínica 1 del IMSS y al Hospital Materno Infantil, respectivamente.

El accidente fue ocasionado por un automóvil de la marca Nissan, modelo 2016, color blanco con azul, conducido por Juan Manuel, de 46 años de edad, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para el procedimiento correspondiente.

La unidad fue asegurada y enviada a una pensión de grúas, en tanto se deslindan responsabilidades.