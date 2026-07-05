Mundial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver hoy en vivo el partido de México contra Inglaterra?

El Estadio Ciudad de México alberga hoy, domingo 5 de julio de 2026, el crucial duelo de octavos de final de la Copa del Mundo entre México e Inglaterra. El cuadro local, dirigido por Javier Aguirre, llega tras batir sólidamente 2-0 a Ecuador el 30 de junio. En tanto, el cuadro de Thomas Tuchel clasificó tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo el 1 de julio en Atlanta.

Los Tres Leones buscan su pase a cuartos

La exigente preparación británica estuvo marcada por los 2,240 metros de altitud locales. Tuchel admitió los malestares físicos en conferencia: “Sentí un leve dolor de cabeza en el hotel y no dormí bien, pero es manejable”. El estratega alemán recalcó que la plantilla se mantuvo totalmente concentrada dentro de su burbuja, desestimando por completo los rumores externos sobre cambios de horario por el clima.

Futbolísticamente, Inglaterra planteará un ordenado sistema táctico 4-2-3-1 con Jordan Pickford en el arco. La zaga sumará a Djed Spence, Ezri Konsa y Marc Guéhi, respaldados por Declan Rice en la contención. El ataque vertical será comandado por el capitán Harry Kane, habilitado por Jude Bellingham en la creación y complementado por las bandas con extremos veloces como Noni Madueke y Marcus Rashford.

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El Tri carga con la ilusión de un país

Por su parte, Javier Aguirre mantendrá el clásico esquema 4-3-3 que neutralizó la ofensiva ecuatoriana en la ronda previa. El guardameta Raúl Rangel liderará la sólida base defensiva desde el fondo, protegido por la consolidada pareja de defensores centrales de César Montes y Johan Vásquez, mientras que Jorge Sánchez y Jesús Gallardo ocuparán con disciplina los carriles laterales para contener el desborde europeo.

El medio campo azteca combinará el despliegue físico de Luis Romo y Erik Lira junto al talentoso juvenil de 17 años, Gilberto Mora. La ofensiva dependerá de la profundidad brindada por Roberto Alvarado y Julián Quiñones por los costados, teniendo como eje de ataque principal al delantero Raúl Jiménez, cuya misión primordial consistirá en presionar intensamente la salida limpia de los centrales ingleses.

¿A qué hora y por donde ver el partido?

El choque definitivo de hoy definirá un boleto a cuartos de final en un ambiente sumamente hostil. Tuchel advirtió el peligro inicial del exigente anfitrión: “México arranca muy fuerte en casa; los primeros veinte minutos serán los más difíciles”. Sin margen de error, la disciplina táctica de los Tres Leones medirá fuerzas ante la intensidad física del motivado conjunto de Aguirre en su propio territorio.

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