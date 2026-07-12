Mundial 2026: ¿el mundo perdió el interés o la FIFA llevó demasiado lejos el negocio?

La caída de hasta 60 por ciento en el precio de algunos boletos para los últimos partidos del Mundial 2026 abrió una pregunta incómoda para la FIFA: ¿los aficionados realmente comenzaron a perder el interés por el torneo?

En redes sociales, el desplome fue interpretado como una señal de hartazgo. Los comentarios apuntan hacia un Mundial demasiado caro, marcado por decisiones arbitrales polémicas y por la sospecha de que algunos encuentros o selecciones habrían recibido un trato preferencial.

Sin embargo, detrás de la reducción también existen razones comerciales mucho más concretas: boletos inicialmente sobrevalorados, especulación en la reventa y la eliminación de equipos capaces de movilizar a miles de aficionados.

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¿Un Mundial “amañado”?

Una de las explicaciones que más fuerza tomó entre los aficionados es la percepción de que el torneo estaría “amañado” para favorecer a determinados países, selecciones o figuras.

Las decisiones arbitrales discutidas, las intervenciones del VAR y algunas sanciones consideradas inconsistentes alimentaron esa narrativa durante el campeonato.

Cada jugada polémica provocó acusaciones de favoritismo y desconfianza hacia la organización. Para algunos seguidores, esa sensación habría terminado por restarle credibilidad y emoción a la competencia.

No obstante, hasta el momento no existen pruebas que demuestren que la caída de los boletos esté relacionada directamente con una manipulación deportiva. Se trata, principalmente, de una percepción expresada por aficionados en redes sociales.

Boletos demasiado caros desde el comienzo

Otra posible causa está relacionada con los elevados precios establecidos para ingresar a los estadios.

Desde antes del inicio del Mundial, la FIFA fue criticada por el costo de las entradas, especialmente para las rondas finales. A esto se sumaron los gastos de transporte, hospedaje y alimentación en las ciudades sede.

Aunque algunos boletos registraron descuentos considerables, todavía podían superar los mil dólares en el mercado secundario.

En el caso de la final, los precios se mantuvieron en varios miles de dólares, lo que convirtió la experiencia mundialista en un lujo fuera del alcance de una gran parte de los aficionados.

La reducción, por lo tanto, también podría ser una corrección después de que organizadores y revendedores calcularon una demanda mayor a la que realmente existía para determinados encuentros.

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Eliminaciones cambiaron el atractivo de los partidos

La explicación más clara se encuentra en los equipos que quedaron fuera del torneo.

Los precios de reventa habían sido fijados anticipando que selecciones anfitrionas, potencias históricas y figuras internacionales llegarían hasta las últimas rondas.

Sin embargo, las eliminaciones de México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Portugal modificaron los cruces esperados y redujeron el número de compradores interesados en algunos partidos.

El caso más fuerte fue el encuentro entre España y Bélgica, cuyos boletos registraron una reducción cercana al 60 por ciento. Los revendedores habían apostado por un posible partido con Estados Unidos o con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Cuando esos equipos fueron eliminados, los vendedores tuvieron que bajar los precios para evitar quedarse con entradas que perderían todo su valor después del silbatazo inicial.

La reventa infló artificialmente los precios

La caída tampoco ocurrió de manera uniforme en los canales oficiales ni en todos los encuentros.

Gran parte de los descuentos se observó en plataformas de reventa, donde los precios cambian según la demanda, el rival, la ciudad y la cercanía del partido.

Los revendedores suelen colocar cifras elevadas desde semanas antes, especialmente cuando existe la posibilidad de que clasifique una selección con una gran afición.

Cuando el enfrentamiento definitivo resulta menos atractivo comercialmente, comienza una carrera para vender las entradas, aun cuando esto implique reducirlas a la mitad de su valor anterior.

Así, el desplome no necesariamente refleja un abandono generalizado del Mundial, sino el fracaso de una apuesta especulativa.

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¿Realmente se perdió el interés?

La disminución de precios sí representa una señal de alerta, pero no permite afirmar por sí sola que el mundo haya dejado de interesarse por el Mundial.

Los estadios mantuvieron elevados niveles de asistencia y millones de boletos fueron vendidos durante el torneo. La final tampoco presentó una reducción similar a la observada en algunos partidos de cuartos de final.

Lo que sí parece evidente es un creciente descontento con el modelo comercial del campeonato.

Los precios excesivos, la reventa, las polémicas arbitrales y la sensación de que el espectáculo está diseñado alrededor del negocio terminaron por generar una distancia entre la FIFA y una parte de los aficionados.

Más que perder el interés por el futbol, el público podría estar rechazando la forma en que se administra el Mundial.

La caída de los boletos, entonces, tendría varias causas: selecciones populares eliminadas, partidos menos atractivos, especulación fallida, costos difíciles de pagar y una crisis de confianza alimentada por las decisiones arbitrales.

El mundo quizá no perdió el interés por el Mundial, pero sí comenzó a cuestionar cuánto está dispuesto a pagar —económica y emocionalmente— por seguir viéndolo.