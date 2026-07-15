Mundial 2026: 'era nuestro pilar', familia de Jayden Adams tras su fallecimiento

La muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, ocurrida apenas unos días después de su participación en el Mundial de 2026, continúa generando conmoción dentro y fuera de las canchas.

Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del mediocampista de 25 años , su familia rompió el silencio por primera vez con un mensaje cargado de dolor que ha conmovido al mundo del deporte.

El jugador de Mamelodi Sundowns y seleccionado nacional fue encontrado sin vida el pasado 11 de julio. Hasta el momento, las autoridades sudafricanas no han confirmado la causa de su muerte y han pedido evitar cualquier tipo de especulación mientras continúan las investigaciones.

"Era nuestro pilar", recuerda su familia

En declaraciones retomadas por medios sudafricanos, Juanito Adams, padre del futbolista, describió el difícil momento que atraviesa la familia tras la inesperada pérdida de Jayden.

"Como todos saben, fue una muerte prematura. La familia está teniendo dificultades para asimilarlo. No será fácil seguir adelante. La gente dice que con el tiempo será más fácil, pero no. Simplemente aprendes a vivir con ello", expresó.

A estas palabras se sumó un emotivo mensaje difundido por la familia, en el que describieron al futbolista como "nuestro pilar", además de agradecer las innumerables muestras de cariño recibidas desde distintos países. También señalaron que el apoyo de aficionados, compañeros, clubes y selecciones nacionales ha sido un consuelo en medio del duelo que enfrentan.

La investigación continúa abierta

Pese a las versiones que han circulado en redes sociales, las autoridades insistieron en que no existe una causa oficial confirmada sobre la muerte del futbolista. La policía mantiene abierta una investigación y la familia informó que continúa a la espera de los resultados de la autopsia antes de definir los servicios funerarios.

Su historia quedó marcada por una prometedora carrera que fue interrumpida de manera inesperada, dejando un profundo vacío en el futbol africano y un mensaje de dolor por parte de una familia que aún intenta comprender la pérdida de quien consideraban el pilar de su hogar.