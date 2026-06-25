Mundial 2026: familiares de seleccionados terminan lastimados por festejos del México vs Chequia

La histórica victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en la fase de grupos del Mundial de 2026 no solo desató la euforia entre millones de aficionados, sino que también dejó momentos de preocupación en la tribuna.

Mientras el Tricolor celebraba su clasificación con paso perfecto, algunos familiares de futbolistas terminaron con golpes y lesiones menores en medio de los festejos que se registraron tras el silbatazo final.

El ambiente festivo se apoderó de distintos puntos del país luego del contundente triunfo mexicano, pero la intensidad de las celebraciones provocó incidentes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, Daniela Basso, esposa de Raúl Jiménez, denunció en sus redes sociales, que a la hora de caer uno de los tres goles por parte del seleccionado mexicano, un aficionado del tricolor lanzó su vaso con cerveza, este habría caído sobre la cabeza de un familiar de Luis Chávez.

Poco después del partido, se hizo viral en todas las plataformas la herida que este plástico arrojado ocasionó, y es que no es para menos, ya que de inmediato acudieron a atenderse la descalabrada que le ocasionaron.

Piden celebrar con responsabilidad

Tras los diversos incidentes registrados durante los festejos, las autoridades reiteraron el llamado a evitar conductas de riesgo como viajar en cajas de camionetas, bloquear vialidades o realizar actos vandálicos.

En distintos estados también se reportaron accidentes relacionados con celebraciones improvisadas, incluyendo personas lesionadas por caídas y daños a comercios, situaciones que han acompañado algunos de los festejos mundialistas.

Con México ya instalado en la siguiente ronda, se espera que la pasión continúe creciendo conforme avance el torneo. Sin embargo, el mensaje de las autoridades es claro: disfrutar del Mundial sí, pero siempre privilegiando la seguridad propia y la de los demás.