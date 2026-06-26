Mundial 2026: Francia golea a Noruega con exhibición de Dembélé y avanza como líder perfecta

Francia y Noruega cerraron con altas pulsaciones la tercera jornada del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Boston Stadium de Massachusetts. Ambos conjuntos nacionales arribaron con la clasificación matemática en el bolsillo: el cuadro galo superó previamente 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak, mientras que la escuadra nórdica doblegó 4-1 a los iraquíes y 3-2 a los africanos.

Primer Tiempo

El vibrante cotejo comenzó con una propuesta agresiva del elenco francés, hoy dirigido desde el banquillo por Guy Stéphan ante la dolorosa ausencia de Didier Deschamps debido al fallecimiento de su madre. Apenas al minuto 6', Ousmane Dembélé inauguró el marcador con una brillante definición cruzada dentro del área grande. Noruega, que causó sorpresa táctica al dejar en el banquillo a Erling Haaland y Martin Ødegaard por rotación física, sufrió en demasía y Patrick Berg recibió la amarilla al 9'.

Al minuto 19', el propio Dembélé castigó un severo desajuste de la zaga nórdica para firmar un veloz 0-2. La reacción de los escandinavos fue inmediata cuando, al 20', Thelo Aasgaard venció la valla francesa con un disparo fortísimo que decretó el esperanzador 1-2. Sin embargo, la alegría duró un suspiro; al 31', el imparable Dembélé selló su hat-trick histórico mediante un derechazo quirúrgico que estableció el 1-3 definitivo antes del entretiempo.

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Segundo Tiempo

En la segunda mitad, el trámite táctico varió debido a las modificaciones. Al 55, Mbappé avisó con un cañonazo lejano que rozó la escuadra. Francia refrescó filas al 65 retirando al ovacionado Dembélé y a Olise por Barcola y Cherki, mientras Noruega ingresó a Langás por Falchener tras la pausa de hidratación. Posteriormente, al 71, Oscar Bobb falló el segundo gol nórdico merced a una providencial atajada de Maignan.

La tensión continuó y Tchouaméni vio la amarilla al 74' tras derribar a Aasgaard, propiciando el ingreso de Konaté por Upamecano. Los escandinavos buscaron alternativas enviando a Hauge y Nusa por Schjeldrup y Bobb al 82', mientras Stephán retiró a Koundé y Mbappé por Malo Gusto y Mateta al 86'. Cuando moría el encuentro, al 94', Désiré Doué liquidó las acciones mediante un letal contragolpe para el definitivo uno a cuatro.

El dinamismo vertical de Oscar Bobb lo encumbró como el mejor baluarte noruego, mientras el implacable triplete coronó a Ousmane Dembélé en la escuadra gala, dedicándole el triunfo a su seleccionador en luto. Certificado el silbatazo, Francia amarró el liderato invicto del Grupo I con nueve puntos y Noruega avanzó como escolta; ambas potencias ya planifican con optimismo las eliminatorias de octavos de final.

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