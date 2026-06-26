Mundial 2026: Países Bajos y Marruecos jugarán en Monterrey el duelo de dieciseisavos de final

Monterrey quedó oficialmente marcado como el escenario del Marruecos vs Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un cruce que reúne a dos selecciones de alto perfil y que cerrará la actividad mundialista en la Sultana del Norte. El duelo se disputará el lunes 29 de junio de 2026, a las 19:00 horas (TCM), en el Estadio Monterrey, también conocido como el Gigante de Acero, inmueble que recibirá su cuarto y último partido del torneo.

El emparejamiento quedó definido tras el cierre de los grupos C y F. Países Bajos aseguró el liderato de su sector luego de vencer 3‑1 a Túnez, resultado que confirmó su pase como primero del Grupo F. Del otro lado, Marruecos terminó segundo del Grupo C con siete puntos, solo por detrás de Brasil por diferencia de goles, tras cerrar con un contundente 4‑2 sobre Haití. Ambas selecciones llegan con argumentos sólidos y con la etiqueta de equipos capaces de competir por instancias mayores.

Encuentro de alto nivel deportivo

El partido tiene un peso especial para Monterrey: será el último encuentro mundialista que albergue la ciudad en esta edición, después de haber recibido tres duelos de fase de grupos, incluido el histórico partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo. La sede regiomontana se despide con un choque de alto calibre, un cierre a la altura de la expectativa generada desde que la FIFA confirmó al Gigante de Acero como una de las sedes mexicanas.

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En términos deportivos, el enfrentamiento promete intensidad. La Naranja Mecánica, dirigida por Ronald Koeman, llega con una ofensiva que acumuló diez goles en tres partidos y con figuras como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Memphis Depay y Cody Gakpo. Del lado africano, los Leones del Atlas mantienen la base que los llevó a semifinales en Qatar 2022, con nombres como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y Yassine Bounou, además de ser los vigentes campeones de África.

Monterrey se despide del Mundial 2026

El contexto competitivo también subraya la relevancia del duelo: será el primer enfrentamiento de eliminación directa entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, un choque de estilos entre el orden táctico marroquí y la propuesta neerlandesa de posesión y presión alta. La expectativa es alta tanto por antecedentes como por el presente de ambos equipos.

Para Monterrey, el partido representa un cierre simbólico: una ciudad que respondió con estadios llenos, logística sólida y un ambiente mundialista vibrante recibe un duelo que combina historia, nivel y narrativa. El 29 de junio, el Gigante de Acero baja el telón con uno de los choques más atractivos de la ronda.

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