Mundial 2026: México escala al Top 10 del Ranking FIFA tras cerrar invicto la Fase de Grupos

México cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un pleno de nueve puntos y un dato que lo coloca en un territorio pocas veces explorado: el Top 10 del Ranking FIFA, un salto que confirma el impacto inmediato de sus tres victorias consecutivas. Tras vencer 2‑0 a Sudáfrica, 1‑0 a Corea del Sur y 3‑0 a Chequia, el Tri acumuló 1736.01 puntos, suficientes para instalarse en la élite mundial según las actualizaciones en vivo del organismo.

El ascenso no es menor. México inició el torneo en el puesto 14, pero la combinación de resultados, y el peso específico de cada rival dentro del algoritmo FIFA, le permitió escalar hasta el décimo lugar, superando a Bélgica, Colombia y Croacia. Cada triunfo aportó unidades clave: 13.50 ante Sudáfrica, 20.80 frente a Corea del Sur y 14.23 contra Chequia.

¿Quién completa el Top 10 Mundial?

El rendimiento del equipo dirigido por Javier Aguirre no solo se refleja en la tabla: también en la solidez defensiva. México completó la primera fase sin recibir gol, un registro que lo coloca entre los anfitriones más eficientes del torneo y que refuerza la percepción de un equipo competitivo, incluso si su funcionamiento ofensivo aún genera debate.

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El nuevo Top 10 mundial está encabezado por Argentina (1901.93), seguida por Francia (1894.40), España (1864.32), Inglaterra (1829.82) y Brasil (1785.19). Más abajo aparecen Marruecos, Portugal, Países Bajos y Alemania, esta última apenas por encima del Tri.

México demuestra su valía como anfitrión

Para México, el salto representa su mejor ubicación desde 2022 y un impulso anímico rumbo a los Dieciseisavos de Final, programados para el 30 de junio. El escenario es claro: avanzar en la fase eliminatoria podría consolidar o incluso mejorar su posición, pues enfrentará rivales mejor clasificados que otorgan mayor puntaje.

Aunque la FIFA oficializará la clasificación definitiva hasta el final del torneo, el ascenso mexicano ya es un hecho significativo. En un Mundial ampliado y con mayor competencia, el Tri ha logrado instalarse entre los diez mejores del planeta, un territorio reservado históricamente para potencias consolidadas.

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