Mundial 2026: Haaland fulmina a Brasil con doblete y Noruega avanza a cuartos de final en partidazo

La historia pesó en el New York New Jersey Stadium, donde Noruega eliminó a Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial 2026, manteniendo su hegemonía invicta. El planteamiento de Ståle Solbakken neutralizó la propuesta de Carlo Ancelotti bajo un sofocante calor superior a los 30 grados Celsius. Dos estocadas de Erling Haaland sepultaron las aspiraciones de la Canarinha en un desenlace dramático marcado por la intervención del VAR.

Brasil lo tuvo desde los once pasos, pero...

El arranque reflejó las grietas de la zaga sudamericana cuando al minuto 3, Patrick Berg batió las redes de Alisson Becker, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar. La respuesta de la Canarinha llegó al minuto 13 mediante una pena máxima; sin embargo, Bruno Guimarães falló el cobro desde los once pasos ante la soberbia intervención de Ørjan Nyland, quien adivinó la trayectoria.

Brasil retuvo el esférico con alta posesión, pero sin profundidad para romper el bloque defensivo de Ståle Solbakken. Las opciones claras del ataque brasileño llegaron por los costados con remates de Gabriel Martinelli al minuto 30 y de Vinícius Júnior al 40, todos contenidos por Nyland, mientras que Martin Ødegaard exigió la estirada de Alisson justo antes del descanso con un disparo potente.

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Erling Braut Haaland, el guerrero vikingo

En el complemento, el ajedrez se modificó con los ingresos de Andreas Schjelderup y Oscar Bobb por la escuadra europea, mientras Ancelotti metió a Endrick por Matheus Cunha al 57. Noruega ralentizó las revoluciones arriesgando lo mínimo. Pese a que el timonel italiano metió a Neymar y Danilo al minuto 67 por Martinelli y Rayan, el bloque escandinavo controló el trámite con solvencia extrema.

El drama estalló al minuto 79 cuando, instantes después de que Éderson sustituyera a Guimarães, Erling Haaland firmó el primer gol tras recibir un pase preciso de Schjelderup. El propio delantero del Manchester City fulminó el sueño brasileño al minuto 89 al convertir su segundo gol del encuentro tras otra asistencia de Schjelderup, concretando un contragolpe quirúrgico que colocó el parcial en un contundente 0-2.

Al minuto 90+10, en medio de reclamos aireados, Neymar acortó distancias al hacer efectivo un penal polémico decretado por Ismail Elfath, instantes después de haber sido amonestado. La anotación de la estrella brasileña únicamente decoró el marcador final de un compromiso épico que consumó una eliminación histórica para la pentacampeona y premió el planteamiento táctico de la escuadra nórdica.

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