Mundial 2026: Mientras México gritaba '¿Y si sí?', ya buscaban registrar la frase ante el IMPI

Mientras millones de mexicanos adoptaban el “¿Y si sí?” como grito de ilusión durante el Mundial 2026, algunas empresas y personas físicas comenzaron a moverse rápido para intentar proteger la frase como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con información difundida en medios, con base en consultas públicas en la plataforma del IMPI, se detectaron distintas solicitudes relacionadas con la frase “¿Y si sí?”, así como variantes en su escritura, presentadas en diferentes clases de productos y servicios.

La frase se convirtió en uno de los fenómenos virales del torneo, utilizada por aficionados, marcas y medios para acompañar la esperanza de la Selección Mexicana. Incluso después de la eliminación del Tri ante Inglaterra, la expresión siguió circulando como parte de los memes, comentarios y reacciones de los usuarios en redes sociales.

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Buscan registrar el “¿Y si sí?” como marca

Según la revisión compartida por A2 IP News, entre las solicitudes detectadas aparece Farmacias Guadalajara, que habría ingresado trámites en Clase 35 para registrar la frase que se popularizó durante el torneo.

La Clase 35, de acuerdo con la clasificación utilizada por el IMPI, está relacionada con servicios de publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, así como trabajos de oficina.

También se habrían presentado solicitudes con variantes como “Y SI SÍ?”, “¿Y SI SÍ?” e incluso adaptaciones relacionadas con marcas comerciales, como “IZZI SÍ…”, “IZZI SÍ???” e “IZZI ZI!!!”, todas en Clase 35, según las capturas difundidas.

Ropa, papelería y otras variantes

El caso no se queda únicamente en publicidad o servicios comerciales. La revisión también señala que el 1 de julio se presentaron solicitudes para registrar “Y SI SÍ?” en Clase 25, relacionada con productos como ropa, calzado y artículos de vestir.

En una de ellas aparece Grupo Milano como solicitante, mientras que otra habría sido presentada por una persona física en Nuevo León, apenas minutos después.

Además, se menciona una solicitud en Guanajuato para registrar una variante de la frase en Clases 25 y 16, esta última vinculada con productos como papel, impresos, artículos de papelería y material de oficina.

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Solicitar no significa que ya sea marca registrada

Aunque el tema ha generado sorpresa en redes sociales, es importante aclarar que una solicitud ante el IMPI no equivale automáticamente a un registro concedido.

El propio IMPI explica que, cuando se ingresa una solicitud de marca, esta debe pasar por un examen de forma y fondo, en el que se revisa si cumple con los requisitos legales y si puede distinguir productos o servicios sin generar conflictos con marcas previas.

Además, las solicitudes pueden enfrentar oposiciones de terceros. El sistema de oposición permite que, una vez publicada una solicitud en la Gaceta del IMPI, otras personas o empresas puedan manifestar argumentos en contra del registro.

Es decir, por ahora el resultado sigue abierto.

La velocidad también cuenta

Más allá de si alguna de estas solicitudes termina siendo aprobada, el caso deja ver cómo una frase viral puede convertirse rápidamente en un activo comercial.

Lo que para la afición fue un grito de esperanza, para otros se convirtió en una oportunidad de negocio. En cuestión de días, la expresión pasó de estar en camisetas, memes, videos y publicaciones de apoyo a la Selección Mexicana, a formar parte de una carrera por intentar protegerla legalmente.

El fenómeno también refleja cómo las marcas y particulares están atentos a las tendencias digitales, especialmente cuando una frase comienza a generar identidad, consumo y conversación pública.

En el Mundial 2026, México no logró llegar al ansiado quinto partido, pero el “¿Y si sí?” sí consiguió algo más: convertirse en una de las frases más recordadas del torneo y, ahora, en motivo de disputa ante el IMPI.