Mundial 2026: ¿Quién es Katia Itzel García, la mexicana que hizo historia en la Copa del Mundo?

Katia Itzel García Mendoza ya escribió su nombre en la historia del futbol mundial. La árbitra mexicana fue designada para dirigir el partido entre Países Bajos y Túnez en la Copa del Mundo 2026, con lo que se convirtió en la primera mujer mexicana y la primera latina en arbitrar como central un encuentro del Mundial varonil.

El nombramiento no fue casualidad. Llegó después de años de trabajo dentro del arbitraje nacional e internacional, donde García fue abriendo camino en un terreno que durante mucho tiempo estuvo dominado por hombres.

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¿De dónde salió Katia Itzel García?

Katia Itzel García es originaria de la Ciudad de México y tiene 33 años. Antes de convertirse en árbitra, su historia estuvo ligada al futbol desde otra faceta: quería ser jugadora profesional.

Sin embargo, en una época en la que el futbol femenil en México todavía no contaba con las oportunidades que existen actualmente, encontró en el arbitraje una nueva forma de mantenerse dentro de la cancha.

Su carrera comenzó a tomar fuerza en torneos nacionales y posteriormente en competencias internacionales, hasta convertirse en árbitra FIFA en 2019. Desde entonces, su presencia comenzó a ser cada vez más frecuente en partidos de alto nivel.

Una carrera marcada por primeras veces

La trayectoria de Katia Itzel García se ha distinguido por romper barreras. En México, ha participado en la Liga MX Femenil y también logró abrirse paso en partidos varoniles, algo que durante años parecía muy lejano para una árbitra mexicana.

En 2024 hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en dirigir un partido olímpico, durante el torneo femenil de los Juegos Olímpicos de París.

Un año después, en 2025, volvió a marcar un precedente al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido varonil de la Copa Oro, torneo de selecciones de Concacaf.

También ha tenido participación en competencias FIFA, incluyendo la Copa Mundial Femenina, además de otros torneos internacionales en los que fue ganando experiencia y visibilidad.

UNI

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Su designación para el Mundial 2026

La FIFA la incluyó dentro del cuerpo arbitral para la Copa del Mundo 2026, en una lista integrada por árbitros centrales, asistentes y oficiales de video de distintas confederaciones.

En el torneo, Katia Itzel García ya había participado como cuarta árbitra antes de recibir su primera designación como central. El partido elegido fue el duelo entre Países Bajos y Túnez, correspondiente a la fase de grupos, disputado en Kansas City.

Con esa aparición, la mexicana se convirtió en apenas la tercera mujer en la historia en dirigir un partido del Mundial varonil, después de la francesa Stéphanie Frappart, quien lo hizo en Qatar 2022, y la estadounidense Tori Penso, quien también fue designada en esta edición de 2026.

Pero el caso de Katia tiene un significado especial para México y América Latina: es la primera mexicana y la primera latina en alcanzar ese nivel como árbitra central en una Copa del Mundo varonil.

También hubo presencia mexicana en su equipo arbitral

La participación mexicana no se limitó a Katia Itzel García. En el partido también apareció Sandra Ramírez como árbitra asistente, lo que reforzó la presencia de México dentro del cuerpo arbitral del Mundial 2026.

El hecho fue destacado no solo como un logro deportivo, sino también como un avance en la representación de mujeres dentro del arbitraje internacional.

¿Por qué su participación es histórica?

Durante décadas, el arbitraje en Copas del Mundo varoniles estuvo reservado exclusivamente para hombres. Fue hasta Qatar 2022 cuando la FIFA incluyó por primera vez a mujeres dentro del cuerpo arbitral de un Mundial masculino.

Ahora, en 2026, esa presencia se amplió con más oficiales mujeres, entre ellas Katia Itzel García, quien llegó al torneo como una de las árbitras centrales seleccionadas.

Su participación representa un mensaje para las nuevas generaciones: el arbitraje también puede ser un camino para las mujeres en el futbol de élite.

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¿Qué sigue para Katia Itzel García?

Tras su debut como árbitra central en el Mundial 2026, el siguiente paso para Katia Itzel García dependerá de las evaluaciones de FIFA y del desarrollo del propio torneo.

En cada Copa del Mundo, los árbitros son evaluados partido a partido, por lo que una buena actuación puede abrir la puerta a nuevas designaciones dentro del mismo torneo o en futuras competencias internacionales.

Más allá de si vuelve a pitar en esta edición, su participación ya representa un antes y un después para el arbitraje mexicano. Katia Itzel García pasó de buscar un lugar en el futbol como jugadora a convertirse en una de las figuras arbitrales más importantes del país.

Su historia no solo habla de una designación mundialista. Habla de una carrera construida contra estigmas, de una mexicana que llegó a la cancha más grande del futbol y de una puerta que queda abierta para muchas más.