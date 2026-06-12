Mundial 2026: ¿Quién será el reemplazo de César Montes tras su expulsión ante Sudáfrica?

La Selección Mexicana arrancó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto dirigido por Javier Aguirre.

En los minutos finales del encuentro, César Montes vio la tarjeta roja directa tras cortar una jugada de peligro del conjunto africano , situación que lo dejará fuera del siguiente compromiso ante Corea del Sur.

La expulsión del defensor representa un problema importante para el cuerpo técnico mexicano, ya que Montes se había consolidado como uno de los líderes de la zaga tricolor y portaba el gafete de capitán durante el partido inaugural.

¿Quién será su reemplazo?

Todo apunta a que Edson Álvarez es la opción más fuerte para ocupar el lugar de Montes. El futbolista del Fenerbahçe ingresó de cambio frente a Sudáfrica y cuenta con amplia experiencia desempeñándose como defensa central, una posición que conoce desde sus inicios en el futbol profesional. Diversos reportes señalan que Aguirre contempla seriamente moverlo a la zaga para hacer pareja con Johan Vásquez.

La presencia de Álvarez en defensa permitiría mantener liderazgo, juego aéreo y capacidad para salir con el balón controlado. Además, su experiencia en escenarios internacionales podría ser clave para enfrentar a futbolistas de la talla de Son Heung-min y Kang In-Lee.

Las otras alternativas del Vasco

Además de Edson Álvarez, Javier Aguirre analiza otras variantes para cubrir la baja de Montes . De acuerdo con reportes surgidos tras el encuentro inaugural, el entrenador mexicano tendría hasta tres posibilidades para reorganizar su línea defensiva antes del compromiso ante Corea del Sur.

Una opción extra sería recorrer a la central a Israel Reyes y colocar a Jorge Sánchez por banda derecha. El objetivo será conservar el equilibrio mostrado en el debut y evitar que la ausencia de Montes se convierta en una debilidad durante la segunda jornada de la fase de grupos.

¿Le faltó previsión a Javier Aguirre?

La expulsión de César Montes también ha reabierto el debate sobre la conformación de la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial . Aunque el técnico apostó por futbolistas versátiles que pueden desempeñarse en varias posiciones, la ausencia de un central natural adicional comienza a pesar justo cuando México afronta uno de los momentos más importantes de la fase de grupos.

Entre los nombres que muchos aficionados y analistas han mencionado aparece el del duranguense Diego Campillo, defensor de Chivas que tuvo un crecimiento notable durante la temporada y que incluso fue considerado una de las jóvenes promesas mexicanas con mayor proyección.

Con México obligado a reacomodar piezas antes de enfrentar a Corea del Sur, la ausencia de un central extra en la convocatoria podría terminar siendo una de las decisiones más cuestionadas de Javier Aguirre durante el Mundial 2026.

Una baja sensible para México

La expulsión de César Montes no solo significa perder a un defensor titular, sino también a uno de los futbolistas con mayor jerarquía dentro del plantel mexicano. El zaguero se convirtió además en el séptimo jugador mexicano expulsado en una Copa del Mundo, un registro que no deja de llamar la atención considerando la importancia del encuentro inaugural.