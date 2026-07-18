Mundial 2026: ¿Ya se filtró el resultado de la final entre España y Argentina?

A unas horas de que España y Argentina disputen la final del Mundial 2026, un libro infantil se convirtió en la “prueba” favorita de quienes creen que el resultado del torneo ya estaba escrito.

Se trata de The World’s Game, una obra ilustrada que cuenta la historia de un partido entre selecciones muy parecidas a La Roja y la Albiceleste. Lo inquietante, o divertido, según cómo se mire, es que fue publicada antes de que comenzara el Mundial y termina con España como campeona.

En las páginas aparecen personajes que recuerdan a varias figuras actuales. Uno de ellos es Andrés, el capitán argentino, quien viste el número 10 y marca de penal, una referencia bastante evidente a Lionel Messi. Del otro lado se encuentra Amil, joven estrella española con el 19 en la espalda, parecido a Lamine Yamal.

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También aparece Fernando, futbolista español con el número 7 que termina convirtiéndose en el héroe del encuentro. ¿El marcador? España gana 2-1 después de un partido que llega empatado a sus minutos finales.

La coincidencia provocó toda clase de teorías en redes sociales. Algunos usuarios aseguran que, si la final termina exactamente de esa manera, dejarán de creer en el futbol y quedará “demostrado” que el Mundial estaba arreglado.

Captura de Pantalla

¿EL LIBRO FUE PUBLICADO POR ACCIDENTE?

Una de las versiones virales asegura que el libro debía salir el 2 de agosto, después del Mundial, pero fue publicado “por error” el 2 de junio. Sin embargo, no existe evidencia de esa supuesta equivocación.

La ficha comercial de la obra confirma que su fecha oficial de lanzamiento siempre fue el 2 de junio de 2026. Fue escrita por Yamile Saied Méndez, autora argentino-estadounidense, e ilustrada por el artista Andrés Landazábal. El libro, dirigido a niños de entre tres y siete años, busca celebrar al futbol como un deporte capaz de reunir a personas de diferentes países.

Además, elegir a España y Argentina para una historia publicada antes del torneo tampoco era una apuesta descabellada: ambas selecciones llegaban como campeonas continentales y ya se esperaba que protagonizaran la Finalissima, aunque aquel encuentro terminó cancelándose.

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Por ahora, el supuesto “guion filtrado” es solamente una enorme y entretenida coincidencia. Pero si España gana 2-1 con un gol del número 7 en los últimos minutos, seguramente este pequeño libro pasará de la sección infantil a la de misterios sin resolver.

Y cuidado con Argentina: como señalaron sus aficionados, al libro todavía le quedan algunas páginas… y la Albiceleste ya demostró que puede remontar cuando todos creen que la historia está terminada.